'Reizen Waes: Nederland' vanaf 13 december ook te zien bij ons

Na ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ trok Tom Waes (53) naar onze noorderburen in ‘Reizen Waes: Nederland’. Zes afleveringen lang gaat hij op zoek naar straffe verhalen en mooie plekken. “Het is er exotischer dan je denkt”, vertelt de presentator.

Tom neemt zijn kijkers in de eerste aflevering mee naar Zeeland, Noord-Brabant en het prachtige Limburg. Maar de presentator houdt ook nog halt in andere steden en provincies. Zo leert hij de warme kant van de stad Urk in Flevoland kennen. En waagt hij zich in Friesland aan een les Fries. In de voorlaatste aflevering trekt Tom door het stuk van Nederland dat hij het minst goed kent: het landelijke Oosten. Hij ontdekt er het Gelderland, reist zo door naar Overijssel tot in Drenthe.

Waes reist door Nederland met de auto, de botsauto, de ‘powerboat’, de ‘skûtje’, de parachute en te voet. Hij is enorm onder de indruk van wat ons buurland te bieden heeft. “Ik ben écht verrast geweest. Het is er exotischer dan je denkt. Er zijn echt prachtige plekken om te ontdekken en er valt ook heel wat te beleven. Van droogvallen op het wad, over waterskiën in het landelijke Oosten tot ‘skûtsjesilen’ in de Alde Faenen.”

Succesverhaal

In Nederland is het programma al langer te zien op NPO3. “De Nederlandse omroep VPRO had ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ gezien en vroeg ons om ook op Nederlandse bodem zo’n reeks te maken. Met succes want we scoren gemiddeld één miljoen kijkers. En dat terwijl een programma daar gemiddeld 3 à 400.000 kijkers heeft. Ze zijn daar supercontent. Of ik daar een verklaring voor heb? Net als bij ons houden ze daar ook van het ‘vakantie in eigen land’-principe. Zeker na corona”, vertelt Waes.

‘Reizen Waes: Nederland’ is vanaf 13 december elke maandag te zien op één.

LEES OOK: