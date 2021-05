Reis de wereld rond vanuit je zetel: onze favoriete natuurdocumentaires

Begint het vakantiegevoel al te kriebelen, maar wacht je liever nog een hogere vaccinatiegraad af om opnieuw verre oorden te verkennen? Geen nood. Met onze selectie van niet te missen natuurdocumentaires kan je voorlopig vanuit je huiskamer de wereld rondreizen. Het ongeëvenaarde vakmanschap van BBC-documentaires ‘One Life’ ( Streamz ) en ‘A Perfect Planet’ (VRT NU), de betoverende onderwaterwerelden van ‘My Octopus Teacher’ (Netflix) en ‘Secrets of the Whales’ (Disney+), het lockdowneffect in ‘The Year Earth Changed’ (Apple TV+) en een reis rond de wereld met ‘Our Planet’ (Netflix): voor ieder wat wils.

Sinds jaar en dag zet de BBC de torenhoge standaard voor natuurdocumentaires. Het oogstrelende ‘One Life’ brengt de levenscyclus van diverse diersoorten in beeld, van de geboorte tot de voortplanting. Daarnaast toont de documentaire hoe alle levende wezens op onze aardbol onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Verteller en James Bond-acteur Daniel Craig versierde een Emmy-nominatie voor zijn beklijvend relaas.

‘The circle of life’ vanop de eerste rij beleven? Bekijk ‘One Life’ hier op Streamz.

‘Our Planet’ (2019) - Netflix

De onverwoestbare David Attenborough (95) neemt je met zijn kenmerkende fluisterstem mee op een wereldwijd avontuur in het achtdelige ‘Our Planet’, van de makers van het legendarische ‘Planet Earth’. Bossen, steppes, graslanden, regenwouden, woestijnen, de poolgebieden, diepe oceanen, kustwateren en zoetwaterleven: geen stukje ongerepte natuur werd overgeslagen tijdens de vier jaar durende opnames in 50 landen.

‘Our Planet’ - nu te zien op Netflix

‘A Perfect Planet’ (2021) – VRT NU

In vijf adembenemende afleveringen analyseert Attenborough hoe alles aan onze planeet perfect geschikt is om het leven zoals we dat vandaag kennen te ondersteunen. Vulkanen, de zon, het weer en de oceanen zijn onmisbare radertjes achter de pracht en praal van de natuur, maar niets heeft de aarde zo snel en ingrijpend veranderd als de mens. ‘A Perfect Planet’ komt dan ook binnen als een ontnuchterende waarschuwing.

‘A Perfect Planet’ - nu te zien op VRT NU

‘My Octopus Teacher’ (2020) – Netflix

In zijn achtertuin in Valsbaai, langs de kustlijn van Kaapstad, smeedt filmmaker Craig Foster gedurende een jaar een ongewone band met een wilde octopus in een kelpwoud. ‘My Octopus Teacher’ neemt je niet alleen mee naar het betoverend ecosysteem onder de zeespiegel, maar toont ook hoe zijn nieuwe ‘vriendin’ Fosters leven verandert. Een even onwaarschijnlijk als hartverwarmend verhaal, dat vorige maand werd bekroond met de Oscar voor beste documentaire.

‘My Octopus Teacher’ - nu te zien op Netflix

‘Secrets of the Whales’ (2021) – Disney+

‘Titanic’-regisseur en ecoloog James Cameron dompelt je onder in de wonderlijke onderwaterwereld van walvissen in deze vierdelige docureeks, die gedurende drie jaar op 24 verschillende locaties werd gefilmd. ‘Secrets of the Whales’ belicht de uitzonderlijke communicatievaardigheden en sociale structuren van vijf verschillende walvissoorten (orka’s, bultruggen, witte walvissen, narwals en potvissen) en onthult dat de majestueuze dieren veel complexer zijn dan we ooit hadden gedacht.

‘Secrets of the Whales’ - nu te zien op Disney+

‘The Year Earth Changed’ (2021) – Apple TV+

Horrorjaar 2020 bracht ons veel leed, maar bleek ook een uniek experiment. Terwijl ons sociaal contact met vrienden en familie op een laag pitje stond, herontdekten we massaal de schoonheid van de natuur. In het hoopvolle ‘The Year Earth Changed’ grijpt Attenborough – weer hij – de pandemie aan om een nieuwe oproep tot duurzamer leven te lanceren. Aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden krijg je namelijk te zien hoe fauna en flora weer floreerden doordat onze samenleving tot stilstand kwam.

‘The Year Earth Changed’ - nu te zien op Apple TV+

Eerder een fan van fictie? Dit zijn de nieuwste topfilms en-series.

Lees ook