Reïncarnatie, misbruik en de moord op een puppy: het leven van Steven Seagal is te gek om te verzinnen

Het was lang stil rond Steven Seagal, maar daar kwam vorige week verandering in toen hij plots aankondigde dat hij lid was geworden van de partij Rechtvaardig Rusland. Seagal-kenners zullen hier misschien niet meteen van opkijken, want de acteur is al jaren goed bevriend met de Russische president Vladimir Poetin. De twee ontmoetten elkaar in 2011 toen ze door de zakenman Bob Von Ronkel aan elkaar werden voorgesteld. Al snel werd duidelijk dat ze veel raakvlakken hadden, en dan voornamelijk omdat ze dezelfde passie voor gevechtssporten deelden. Seagal ging al een paar keer bij Poetin thuis lunchen en ze zijn ook al eens samen naar een gevechtswedstrijd in Sochi gaan kijken. De acteur heeft zijn bewondering voor Poetin nooit onder stoelen of banken gestoken en zei vijf jaar geleden in een interview dat hij “één van de beste leiders ter wereld” is. En of de liefde wederzijds was, want Poetin kende zijn kameraad in 2016 de Russische nationaliteit toe. Toen ze in de wandelgangen van het Kremlin begonnen te fluisteren dat de twee maatjes wel erg close waren, vond de woordvoerder van de president het echter nodig om hun band te relativeren: “Het is een doodnormale vriendschap. Ik wil niet beweren dat (Poetin) superfan is, maar hij heeft uiteraard een aantal van zijn films gezien.” Een bizar verhaal, zegt u? Then you’re in for a ride, want Seagal haalde de voorbije jaren nog véél meer vreemde stoten uit.