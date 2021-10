Regisseur Wannes Destoop (‘Albatros’) werkt aan eerste langspeelfilm

Wannes Destoop gooide al hoge ogen met de reeks ‘Albatros’, een tragikomische fictieserie over tien zwaarlijvige mensen op afslankingskamp in de Ardennen. Nu is er ook een eerste langspeelfilm in de maak. Het scenario schreef Destoop samen met ‘Albatros’-collega Tom Dupont, Janne Desmet - ook te zien in de reeks - zal opnieuw meespelen. “Dit wordt een fictiefilm, maar we hebben onze research wel grondig gedaan”, vertelt Destoop in Het Nieuwsblad. “Het project heeft even moeten rijpen, maar nu voel ik me als regisseur matuur genoeg om dit verhaal te vertellen. Ik kijk er erg naar uit, want cinema blijft mijn grote liefde.”