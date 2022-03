Regisseur van ‘Black Panther’ onterecht opgepakt voor bankoverval: “Dit had nooit mogen gebeuren”

CelebritiesRyan Coogler (35), de regisseur van de populaire superheldenfilm ‘Black Panther’, werd in januari onterecht opgepakt toen hij geld wilde opnemen in de Bank of America. De bankbediende dacht verkeerdelijk dat het om een bankoverval ging. Dat schrijft The New York Times.

Op 7 januari verscheen Ryan Coogler aan het loket van de Bank of America in Atlanta. De regisseur - die een muts, zonnebril en mondmasker droeg - overhandigde de bankbediende een geldopnamebewijs met een briefje. “Ik wil graag 12.000 dollar cash opnemen van mijn bankrekening. Tel het geld alstublieft ergens anders. Ik wil graag discreet zijn.”

Toen de bankbediende het geld wilde opnemen, kreeg ze een waarschuwingsmelding. Daarop verwittigde ze haar manager. Die suggereerde dat ze simpelweg met de klant zouden praten om te achterhalen wat er aan de hand was, maar de bankbediende - die zwanger is - vertrouwde het zaakje niet. “Ik moet mezelf beschermen. Ik moet mijn kind beschermen”, vertelde ze later. Ze vreesde ook dat de klant een geweer bij zich zou hebben. En dus belde ze de alarmcentrale. De beschrijving die ze gaf aan de politie, kwam overeen met een voortvluchtige bankovervaller.

Bang

Voor de bank trof de opgeroepen agenten een wagen met draaiende motor aan. De twee inzittenden vertelden desgevraagd dat ze op Coogler wachtten. Ze moesten het voertuig verlaten en werden in een patrouillewagen gezet. In de bank sloegen de agenten Coogler in handboeien en namen ze hem mee naar buiten. Daar werd al snel duidelijk dat de regisseur helemaal geen bankovervaller was. Coogler legde uit dat hij geld wilde opnemen voor een medische assistent die voor zijn familie werkt. Zijn verzoek om de geldopname discreet te behandelen, kwam voort uit het feit dat hij zich ongemakkelijk voelt met zoveel cash op zak. “Ik probeerde geld op te nemen van mijn eigen bankrekening. De bediende gaf niet aan dat het een probleem was.” Hij voegde er nog aan toe: “Ze werd bang toen een zwarte kerel haar een briefje gaf. Ik weet niet wat ik nog meer kan zeggen. Als ze bang was, moet ze dat toegeven.” De bankbediende is overigens ook van Afro-Amerikaanse afkomst.

Excuses

Coogler en zijn collega’s werden daarop meteen vrijgelaten. Ze kregen een verklaring voor het incident en excuses voor het misverstand. De politie van Atlanta bevestigt dat het hier gaat om “een fout die door de Bank of America gemaakt is”: “Meneer Coogler deed nooit iets fout.” Ook de bank zelf liet weten: “Het spijt ons enorm dat dit incident is voorgevallen. Het had nooit mogen gebeuren en we hebben onze excuses aangeboden aan meneer Coogler.”

De regisseur zelf liet in een mededeling nog weten dat de situatie nooit had mogen gebeuren. “Bank of America heeft wel met mij samengewerkt en het naar mijn tevredenheid aangepakt, waarna we het voorval achter ons hebben gelaten.”

