Regisseur Luc Besson beschuldigd van verkrachting kv

20 mei 2018

04u14

Bron: BBC, AP 0 Showbizz De politie van Parijs onderzoekt een aanklacht van verkrachting tegen Luc Besson, een van Frankrijks meest bekende regisseurs.

Een actrice diende vrijdag in een politiekantoor in Parijs een klacht in tegen de man. Een bron bij het gerecht vertelde aan AP dat de 27-jarige vrouw beweert dat de regisseur haar in het Hotel Bristol in Parijs drogeerde en vervolgens verkrachtte.

“Luc Besson ontkent deze verzonnen beschuldigingen categoriek”, zo vertelde Thierry Marembert, advocaat van de regisseur aan persagentschap AFP.“[De aanklager] is iemand die hij kent, tegenover wie hij zich nooit ongepast gedragen heeft.”

Besson (59) is bekend van onder andere de films Le Grand Bleu, Léon, Subway, The Fifth Element en Nikita.

Recent regisseerde hij de science fiction-film Valerian en de City of a Thousand Planets met Dane DeHaan en Cara Delevigne.