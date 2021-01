Regisseur Jan Verheyen blijft vriendschap met Bart De Pauw koesteren: “Hij weet hoe ik erover denk, maar we blijven vrienden”

“Kijk, Bart is mijn vriend”, zegt Verheyen. “Maar Bart is ook een collega: hij had een belangrijke bijrol in ‘Alles moet weg’, heeft meegeschreven aan en meegespeeld in de ‘Team Spirit’-film en in die periode hebben we elkaar heel vaak gezien, zowel professioneel als privé. Op mijn sets heb ik nooit iets gezien, heb ik ook nooit klachten gekregen. Uiteraard was ik er niet bij op al die andere sets, en daar kan en wil ik me dus niet over uitspreken. Het is perfect mogelijk dat wat voor een aantal van die vrouwen werd aangevoeld als grensoverschrijdend, zo niet is aangevoeld door Bart, dat hij zich daar helemaal niet bewust van was.”