Regisseur Hans Van Nuffel: "De Pauw is geen monster, maar heeft hulp nodig"

19u51

Bron: VRT NWS 0 RV Showbizz Regisseur Hans Van Nuffel heeft in een Facebookpost zijn steun betuigd aan actrices die met hun verhaal over Bart De Pauw naar buiten zijn gekomen. "Ik ken minstens twee van zijn slachtoffers, en wellicht een pak meer. Hoe hij hen soms wekenlang mindfuckte op en naast de set was echt niet oké", schrijft hij.

"Na een gesprek gisteren op café, waarbij het hele Bart De Pauw verhaal opnieuw in vraag werd gesteld, moet dit me even van het hart", begint hij zijn Facebook-post. "Ik ken minstens twee van zijn slachtoffers en wellicht een pak meer. Hoe hij hen soms wekenlang mindfuckte op en naast de set was echt niet oké. De vele berichten, toespelingen tot stalking toe. Het is en blijft een machtig man, hoe aaibaar hij ook oogt."

"Bart is geen monster maar heeft wel hulp nodig. Dat inzien en zich even terugtrekken uit de publieke sfeer zou hem sieren."

Getty Images Hans Van Nuffel.