Regisseur Hans Herbots herdenkt zijn ex-collega Dirk Bracke: “Ongelooflijk hoe hij jongeren aan het lezen kreeg”

Jessica Biel over de geboorte van haar tweede kindje: "Was niet de bedoeling om het geheim te houden"

14 juni Jessica Biel (39) heeft in ‘Armchair Expert’, de podcast van Dax Shepard, wat meer verteld over de geboorte van haar tweede kindje. Het nieuws dat de vrouw van Justin Timberlake (40) opnieuw in verwachting was, kwam voor de rest van de wereld namelijk als een complete verrassing.