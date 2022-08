Regisseur geeft gepeste Australische jongen rol in nieuwe ‘Mad Max’-film: “Het was goed voor hem én voor ons”

Toen de Australische jongen Quaden Bayles negen jaar was, ging een emotioneel filmpje van hem viraal. Hij werd op school zwaar gepest en zag het leven niet meer zitten. Zijn moeder, Yarraka Bayles, filmde een van zijn uitbarstingen om aan de wereld de gevolgen van pesterijen te laten zien. In de video is te zien dat de jongen over zijn toeren is en wenst liever dood te zijn. “Ik hou normaal dit soort momenten privé, maar ik zie geen andere uitweg meer”, klonk de noodkreet van Yarraka op Facebook.

Al snel volgde er steun van over de hele wereld. Ook regisseur George Miller was erg aangedaan door de video. Hij besloot voor de jongen in de bres te springen en hem in zijn nieuwste film ‘Three Thousand Years of Longing’ te casten. “Het is goed voor ons én het was goed voor hem. Hij deed het zelfs zo goed dat hij ook een kleine rol krijgt in ‘Furiosa’”, vertelde Miller aan ‘Sydney Morning’. ‘Three Thousand Years of Longing’ gaat over een Djinn (Idris Elba) die wordt bevrijd uit zijn fles door een vrouwelijke geleerde (Tilda Swinton). Aan haar vertelt hij in geuren en kleuren verhalen uit zijn verleden. In de prent zal Quaden te zien zijn als een van de gekostumeerde acteurs.

‘Furiosa’ is een prequel op ‘Mad Max: Fury Road’. Over de rol van de jongen in deze prent is verder nog niets geweten, maar een ding is zeker: hij mag schitteren aan de zijde van grote Hollywoodsterren. Onder meer ‘The Queen’s Gambit’-ster Anya Taylor-Joy (26) en ‘Thor’-acteur Chris Hemsworth (39) spelen mee.

Massale steun

Regisseur George Miller is lang niet de enige die de jongen onvoorwaardelijk steunt. Ook de Amerikaanse acteur Brad Williams (38), die zelf dwerggroei heeft, zette eerder een geldinzamelingsactie op poten om de jongen naar Disneyland in Amerika te sturen. Het Australisch rugbyteam, Indigenous All Stars, daarentegen stuurde hem een videoboodschap om hem een hart onder de riem te steken: “We willen laten weten dat we je steunen, vriend.” ‘The Greatest Showman’-acteur Hugh Jackman deed hetzelfde en liet in een video weten dat “hij sterker is dan hij zelf denkt” en dat de acteur “zijn vriend is”.

