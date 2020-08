Regisseur Frank Van Laecke slaakt noodkreet in open brief: “Covid 19 is het barbituraat van de cultuursector” MVO

12 augustus 2020

21u15 6 Showbizz Vlaams regisseur Frank Van Laecke (62) schrijft een open brief aan zijn landgenoten. Daarin noemt hij de coronacrisis het barbituraat van de cultuursector: het middel dat wordt toegediend als eerste stap van euthanasie. “Maar in het geval van onze sector is er eerder sprake van executie.”

Van Laecke is als geen ander thuis in de cultuursector. Als regisseur en scenarist werkte hij niet alleen aan televisieseries, maar ook aan theaterstukken, musicals en opera’s. Zijn recentste werk zien we terug in ‘14-18', de razend populaire Studio 100-musical waarmee hij intussen al een half miljoen Vlamingen naar het pop up-theater in Puurs lokte, en in de Ketnet-show ‘Kadanza’.

De voorbije en komende maanden zou hij normaal zeven producties regisseren, maar door de lockdown zat ook hij thuis. “Drie van die zeven opdrachten zijn verplaatst, maar de andere vier ben ik onherroepelijk kwijt. Maar ik probeer om niet aan teveel negativiteit toe te geven en hoopvol te zijn. Zitten kniezen in een hoekje had me de afgelopen maanden echt niets opgeleverd.” In plaats daarvan gebruikte hij zijn vrije tijd om een boek te schrijven. “Ik moest mijn creatieve energie ergens kwijt. Ik ben zeer gedisciplineerd te werk gegaan, zeven dagen op zeven. Sinds vorige week is mijn thriller, die in september zal verschijnen, af.”

Maar zelfs daarna liet hij zijn pen niet rusten. In een open brief roept hij op om de worstelende cultuursector te redden. “De tijd dringt en we hebben stemmen nodig. Uw stem”, klinkt het.

Van Laecke is niet de enige artiest die van zich laat horen. De laatste dagen is de hashtag #soundofsilence - ofwel SOS - niet meer weg te denken van sociale media. Vlaamse artiesten willen zo de aandacht vestigen op de sector: “Want het is vijf ná twaalf.”

DE OPEN BRIEF VAN FRANK

Covid 19 – Het barbituraat van de cultuursector

Euthanasie gaat in twee stappen.

Bij de eerste stap dient men een barbituraat toe dat de persoon in kwestie in een diep comateuze toestand brengt.

Bij de tweede stap zorgt een spierverslapper ervoor dat de ademhalingsfunctie dusdanig worden verlamd dat de verdoofde patiënt stopt met ademen. Een zelfgekozen, humane, zachte en waardige dood.

En hier eindigt elke vorm van vergelijking want terwijl in dit geval de patiënt bewust voor een levenseinde kiest, heeft de cultuursector nooit die wens uitgesproken. Bijgevolg is er misschien sprake van een executie, zoals er in vele landen, die zich beschaafd noemen, plaats vinden tot grote voldoening van de goegemeente. Ook nu kijken getuigen instemmend toe. Vanachter een venster met dubbel glas. Smalend. Het lijkt sommigen goed uit te komen dat die linkse graaiers die aan de subsidie-uier hangen letterlijk van het toneel verdwijnen. De kroniek van een aangekondigde dood ? Nog niet. Nog even niet. De barbituraten werden wel al toegediend. Legitiem als het ware. De leugen was zelden zo listig vermomd. Het is wachten op de volgende stap die ongetwijfeld het masker zal krijgen van de tweede golf. Les excuses sont faites pour s’en servir et le mensonge fera le tour du monde avant que la vérité ait eu le temps de mettre ses bottes.

Er scheen nochtans licht in de duisternis.

In een moment van ongekende luciditeit (en ik bedoel dit echt niet cynisch) werd het ‘matrix model’ opgestart. Het leek een ultieme mogelijkheid tot gratieverzoek om de executie alsnog te vermijden. Eindelijk deed de politiek adequaat en bij volle verstand haar intrede. Het was even eenvoudig als efficiënt. De zalen én de projecten die met cultuur vandoen hadden zouden volgens geijkte criteria getest worden op hun coronaproof-gehalte. Simpel. Helder. Zoals men theaters en andere grotere ontmoetingsplaatsen checkt op brandveiligheid. Afvinken van voorwaarden. Zijn er voldoende nooduitgangen ? Zijn de vluchtwegen breed genoeg ? Zijn er sprinklers ? Check. Check. Check. Maar dan nu volgens de covid-19 bepalingen.

De hoop in de sector laaide op. Er werden her en der –terwijl corona al heel wat bloed had geëist- toch nog geïnvesteerd in het voldoen aan het nieuwe protocol. Ik ken producenten die hun zalen van extra in- en uitgangen voorzagen, die horeca-faciliteiten sloten (ik hoef de derving van inkomsten niet te beklemtonen), die quasi hun hele theater ombouwden, die zelfs voorstellingen aanpasten om toch maar te voldoen aan de matrix die hun als Heilige Graal was voorgelegd.

Het mocht niet baten.

De matrix verdween nog voor hij getest werd.

Zonder boe of ba.

Slechte cijfers. Dat was het voorwendsel.

The proof of the pudding is in the eating ?

Vergeet het. Niet hier.

Men gooide het model bij het badwater en koos gelijktijdig voor overvolle treinen, bussen, vliegtuigen, straten, dijken en stranden. Niks tegen die heropening van het sociale leven –integendeel- maar wel tegen de willekeur die elke logica tart.

Mensen die, na geparkeerd te hebben op een hun individueel toegewezen parkeerplaats, die, volgens een geijkt procedé, met mondmasker en na gebruik van handgel, rustig de zaal binnenkomen zoals pakweg de Lidl in lockdowntijd. Die vervolgens even rustig op een stoel plaats nemen om gedurende maximaal twee uur een voorstelling te bekijken. Op gereserveerde zitplaatsen nota bene waar het perfect mogelijk is om elkeen achteraf te traceren. Om vervolgens volgens een uitgekiend recept de zaal te verlaten. Waar is dergelijk event zoveel risicovoller dan pakweg de gemiddelde treinrit van Hasselt naar Oostende ? Leg de twee naast elkaar of draai ze door de molen van de matrix, de uitkomst lijkt me voorspelbaar. Geen politicus of viroloog die mij de wetenschappelijk onderbouwde logica achter deze vorm van blind evalueren zal kunnen uitleggen.

Is er dan meer aan de hand ?

Complottheorieën smukken ons bestaan op. Bestaat Nessy echt ? Werd Albert 1 toch van die rots geduwd in Marche-Les-Dames ? En wat met Lady Di in die tunnel ? Sjokte Hitler achter een rollator ergens in Argentinië ? Ik mag er niet aan denken. Complottheorieën kunnen echter pas bestaan als die gevoed worden door twijfel. Waar twijfel opduikt krijgt elke theorie een kans tot leven en op zijn minst tot bevraging. Waarom graaft men het culturele graf terwijl men de toeristische tombe heeft ontsloten ? Zit daar een idee achter, een onderbouwd concept ? En als dat er al zou zijn, hoe komt toch het dat de put zo openlijk kan worden gedolven zonder dat er massale protesten de kop opsteken ?

Er is geen moed.

En ik vrees ook –en dat verontrust me nog het meest- geen draagvlak.

De matrix van tafel vegen was geen risico.

De sector spreekt immers uit teveel monden en versnippering leidt tot zwakte. De beleidsvormers hebben geen kluif aan onze clubjes. Ze spelen ons makkelijk uit verband en wat misschien nog erger is: de publieke opinie haalt onverschillig de schouders op. Het kan te weinigen wat schelen wat er met cultuur gebeurt. We kreunen en kraken onder een bepaalde perceptie. Misschien is dat ook voor een stuk de fout van onze sector zelf.

Feit is dat ik –en dat maakt me intriest- constateer hoe weinig mensen begrijpen dat cultuur meer is dan wat er zich over die (soms hautaine, onterechte, onnodige, vaak ingebeelde of onbestaande) hoge drempel afspeelt. Dat cultuur voor een maatschappij is wat cement betekent voor een muur: een noodzakelijk bindmiddel dat behoedt voor ineenstorting. Maar ook die vergelijking is al te abstract. Wellicht omdat die komt van iemand zie zelf tot het landschap behoort. Ik moet helaas vaststellen dat we teveel voor eigen kerk preken. En dat is vrij zinloos. Het zijn enkel cultuurbeoefenaars die hun stem laten horen. Natuurlijk klinkt die terecht maar het blijft al met al een zwaktebod als die stem de enige is die echoot tot in de Wetstraat. Een sterkere stem is die van de (bekende en/of onbekende) buitenstaander die uit de kast komt en stelt waarom voor hem of haar cultuur is als zuurstof. Die stem leidt immers veel meer tot identificatie of empathie. Laat de succesvolle wielrenner zeggen wat cultuur voor hem betekent, laat de bakker om de hoek in zijn woorden uitleggen waarom hij naar de opera of naar een museum gaat, laat de carrièrevrouw, de moeder, de leraar, de biologe, de loodgieter vertellen waarom zij een concert bijwonen van die of die en je dringt binnen tot in de kern van de maatschappij waardoor de urgentie van de aanwezigheid van elke vorm van cultuur of cultuur in het algemeen veel duidelijker wordt aangetoond. Laat anderen het belang benoemen voor waar wij elke dag keihard mee bezig zijn. Het is misschien een meer bescheiden concept dan onszelf telkens opnieuw –vaak uit noodzaak- op de borst te kloppen.

Conclusie ?

Ik kijk rondom mij. Ik voel mezelf.

De onverschilligheid hakt er diep in en doet pijn.

We zijn een half uur voor het ongevraagde tweede spuitje en we zijn een makkelijke prooi.

Maar we zijn nog niet verlamd.

We kunnen nog terug uit deze coma.

De tijd dringt en we hebben stemmen nodig. Uw stem.

Het lijkt het belangrijkste pleidooi ooit te worden.

Een op leven en dood.

Ik vraag u nederig, ongerust en bezorgd: wie van u wil vandaag in onze naam spreken ?

Frank Van Laecke