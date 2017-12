Regisseert Quentin Tarantino volgende 'Star Trek'-film? TC

Topregisseur is volop aan het onderhandelen met Paramount Pictures.

Dat meldt de doorgaans goed ingelichte filmwebsite Deadline. Tarantino zou zelf met een idee voor een nieuwe 'Star Trek' naar Paramount Pictures getrokken zijn. Hij is nu volop in overleg met producer JJ Abrams om te bekijken of de film gemaakt kan worden. Indien het project een 'go' krijgt zou Quentin de film zelf willen regisseren. Dat is toch wel opmerkelijk, omdat hij doorgaans zijn neus ophaalt voor populaire franchises. Tarantino maakte in het verleden enkele absolute filmpareltjes. Zijn bekendste zijn ongetwijfeld 'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction' en de 'Kill Bill'-films.

EPA Quentin Tarantino.