Regi vertelt over het vaderschap: “Als het album uit is, moet ik een tandje bijsteken” SDE

23 april 2020

19u48

Bron: VIER 0

Kat Kerkhofs belt met Regi, die in z'n studio zit. Ze praten over cultureel verantwoord alcoholisme en dansen in het kuislicht. “Ik heb de afgelopen weken aan mijn album gewerkt", vertelt hij. “Die plaat moest af. Tot twee dagen geleden was ik daar constant mee bezig." En dat heeft een weerslag gehad op z’n gezin, geeft hij toe. “Ik ben een half actieve papa", klinkt het. “Elke doet dat beter. Maar we hebben wel afgesproken dat wanneer het album uit is, ik toch een tandje moet bijsteken.”