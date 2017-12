Regi over vriendin Linda nadat ze dochtertje verloor: "Het is een hele lijdensweg geweest" EVDB

Regi Pinxten en Linda Mertens.
Het is een vreemd jaar geweest voor Regi Pinxten. Zelf spreekt hij over een hoogtepunt en een dieptepunt. Evi Hanssen stelde hem een paar vragen tijdens de kerstspecial van ' Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe.

Regi's goede vriendin en natuurlijk ook Milk Inc-collega Linda Mertens verloor dit jaar haar 2-jarige dochtertje Lio. Daarover vertelt Regi nu openlijk tijdens het interview. "We hebben een heel zware slag gehad met het verlies van Linda haar dochtertje Lio. Er ging al een heel lange strijd aan vooraf, dat is een hele lijdensweg geweest, het was gewoon vreselijk. Ik moest het enkel zien, ik moest het niet meemaken, ik kan mij alleen maar inbeelden hoe dat moet geweest zijn voor Linda.", aldus Regi.

Hoe hij met de situatie omgaat, vertelt Regi ook: "Ik probeer er te zijn voor Linda, maar ik weet natuurlijk niet wat ik moet zeggen. Wat moet je zeggen tegen iemand die zijn kind verliest? Die wil gewoon zijn kind terug, daar kan je niet veel tegen zeggen. Ik probeer er gewoon voor haar te zijn. "

Noodgedwongen werd Milk Inc daarop stopgezet. Regi vertelt ook dat hij zo lang zal wachten als Linda nodig heeft om de groep opnieuw op te starten. Zelfs al komt dat moment er misschien nooit meer.