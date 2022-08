Regi moet in allerijl vervangster zoeken voor zieke Emma Heesters

Voor Lotte was het natuurlijk even schrikken. “Ik zei: euh.... ja, zeker? Ik kwam toch naar Zomerhit om te supporteren voor mijn #Like Me-collega’s Pommelien en Maksim, dus op zich kon het wel. Het is een unieke kans hé. Ik ben meteen beginnen te oefenen thuis, en zelfs nog in de auto op weg naar hier heb ik het nog een keer of tien gezongen. Ik sta wel met twee gebroken polsen op het podium, want ik ben deze vakantie stommelings gevallen en mijn polsen zitten nu al een paar weken in een verband. Gelukkig heb ik niet te veel pijn.”

Regi is in elk geval blij dat Lotte hem uit de nood helpt. “Jammer dat we net een platina award voor ‘Zwaartekraht’ krijgen, maar die zal ik Emma later dan wel bezorgen. Of ik kan die haar in het Sportpaleis overhandigen.”

Of Regi de Zomerhit-trofee mee naar huis kan nemen, valt nog af te wachten. “Ik ben hier niet voor de gezelligheid, het is een competitie hé en die neem ik wel serieus”, zegt de populaire deejay. “Maar ik ben niet zenuwachtig, ik ben hier gewoon aan het genieten. Als we ‘Zwaartekracht’ live brengen is het iedere keer een bom.” Afwachten of het stemmend publiek daar ook zo over denkt.

Bekijk ook: Emma Heesters en Regi brengen hun hit ‘Zwaartekracht’

LEES OOK: