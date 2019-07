Regi met Japanse vrienden op Tomorrowland: “In het najaar ga ik opnieuw naar Japan voor een clubtour” DBJ

26 juli 2019

18u32 1 Showbizz Opvallende gasten op de tweede vrijdag van Tomorrowland. Regi nodigde enkele bekende Japanse Youtubers uit en trakteerde ze op Belgische wafels. Maar hij heeft nog plannen: “In het najaar ga ik opnieuw naar Japan voor een clubtour.”

Niet veel mensen weten het, maar Regi is stevig aan de weg aan het timmeren in Japan. Sinds enkele jaren is hij er resident in Atom - een club in Tokyo die je qua grootte kan vergelijken met de Hasseltse Versuz - en dit jaar gaat hij opnieuw een stapje verder. “In oktober ga ik terug naar Japan voor een mini-clubtour in enkele van de grootste clubs. Met Japan ben ik al enkele jaren bezig, maar eerder onder de radar. Begrijp met niet verkeerd, België blijft nog steeds mijn grootste prioriteit, maar in Japan investeer ik ook al een tijdje. Vooral omdat ik zo van het land hou. Daarom neem ik er ook de tijd voor, het is vooral voor het plezier.” Het zijn volgend jaar ook Olympische Spelen in Tokyo. “Dat weet ik maar al te goed”, grijnst Regi. “Wij zijn bezig met enkele concepten, maar daar kan ik nog niets over kwijt.”

Regi heeft zijn vaste stek in Atom, waar hij een paar keer per jaar speelt, te danken aan Tomorrowland. “Een festival zoals dit opent echt deuren”, klinkt het. “Daarom zijn mijn Japanse vrienden er ook, om op hun YouTube-kanaal verslag uit te brengen van deze gekte. Maar ik merk hun invloed, ik hoef maar iets te tweeten en ik krijg meteen duizend likes uit Japan, bizar.” Een van de vrienden is Hikaru, met meer dan 3 miljoen volgers een van de bekendste vloggers uit Japan. Later deze zomer lanceert Regi er met hem een single. “Ik ben er zeker van dat Japanners de muziek van Regi zullen smaken, het is spannend om samen met hem iets uit te brengen”, zegt Hikaru. “Maar nu zijn we vooral hier om de mensen in Japan kennis te laten maken met Tomorrowland, want als je hier nog nooit geweest bent is het echt indrukwekkend. Net als de wafels trouwens (lacht).”

Zomerhit

In eigen land boert Regi trouwens ook opnieuw meer dan behoorlijk. Zijn laatste single ‘Summer Life’ - waarin Hikaru ook een cameo maakt - is goed op weg om opnieuw dé hit van de zomer te worden. Na ‘Where Did You Go’ uit 2017 en ‘Ellie’ uit 2018 flikt hij dat voor het derde jaar op rij. “Ik weet niet of ik de formule heb gevonden”, aldus de Limburger. “Alles draait om een goeie song, die ik dit keer schreef op piano. Wat daarop volgt is een lange tijd technisch finetunen. Ach, dat het nu een succes is, is een geschenk dat ik met beide handen aan neem.”