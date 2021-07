Regi maakt supporterslied ‘Now’s The Time’ voor Olympische Spelen

Normaal gezien zouden de spelen vorig jaar al moeten doorgaan, maar corona gooide roet in het eten. Vandaag laten Regi en Mademoiselle Luna dan toch hun nummer los op de wereld. ‘Now’s The Time’ verhaalt over een atleet die er al van droomt om op de Spelen te staan sinds hij nog maar een klein jongetje was. Toevallig heeft de dj ook een band met Tokio. Hij is er resident in een club en gaat er een paar keer per jaar draaien. Jammer genoeg zal hij zijn nieuwe nummer echter niet kunnen brengen op de Spelen zelf. “Het is een hele eer dat het BOIC Delphine en mij gevraagd heeft om het campagnelied te maken voor de Belgische delegatie. Nu nog hopen op véél medailles, zodat ons nummer héél vaak door de boxen van het olympisch stadion in Tokio galmt”, aldus Regi. “Ik had gehoopt ginder te kunnen optreden voor de Belgische delegatie, en daarna nog een stevige afterparty te organiseren, maar dat mag dus niet."