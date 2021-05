Regi liet voor één dag z'n spleetje wegwerken: “Dat doe ik nooit meer”

Elke maandagochtend mag een BV zijn of haar zonde vertellen aan Sven en Anke. Deze ochtend was Regi aan de beurt. “Ik ben vier jaar misdienaar geweest dus eigenlijk ben ik redelijk vrij van zonden”, lachte hij. “Al moet ik wel iets verklappen” zei hij mysterieus. “Ik had ooit een overijverige tandarts die me overtuigde om het spleetje tussen m’n tanden te laten wegwerken. Ze doen er een soort flap over en polijsten alles tot twee voortanden. Ik twijfelde, maar had toegezegd. Toen ik thuis in de spiegel keek, herkende ik mezelf niet meer. Ik had twee immens grote voortanden.” (lacht)