Regi laat zich opnieuw door camera’s volgen in jacht op talent: "Ik zoek een nieuwe stem, geen nieuwe vrouw"

Celebrities Brad Pitt en Angelina Jolie weer in de clinch: “Zijn entourage portret­teert haar als de boze heks”

3 juni Er lijkt maar geen einde te komen aan de vechtscheiding tussen Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (45). Het koppel is verwikkeld in een strijd om het voogdijschap over hun zes kinderen Maddox (19) Pax (17) Zahara (16) Shiloh (15) en de tweeling Knox en Vivienne (12). Volgens entertainmentdeskundige Eric de Munck doet de acteur er alles aan om zijn vrouw in een slecht daglicht te plaatsen. “Brad Pitt is bezig met een enorm charmeoffensief.”