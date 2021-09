Regi laat voor het eerst in zijn hart kijken na de scheiding: “De voorbije jaren waren niet evident”

ShowbizzAl meer dan een jaar surft Regi Penxten (45) op een golf van succes. Succes dat hem ontzettend veel deugd doet, maar in sterk contrast staat met zijn persoonlijk leven: zijn huwelijk met Elke Vanelderen (43) liep op de klippen. “Elke woont hier nog”, zegt de hitmaker, die voor het eerst openhartig vertelt over de breuk en de aanleiding ervoor. “Ooit moeten we weleens écht uiteen gaan.” Ook schept de Limburger duidelijkheid over de geruchten rond een nieuwe relatie en een eventuele comeback van Milk Inc.