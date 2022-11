Regi kijkt reikhalzend uit naar nieuwe shows in het Sportpaleis: “Linda is heel welkom, maar ik wil haar geen druk opleggen”

Celebrities Buren van Aaron Carter probeerden tevergeefs om de zanger te helpen: “Zijn huisoppas liet ons niet binnen”

Het lot van Aaron Carter, die afgelopen weekend dood werd aangetroffen in zijn woning in Californië, had er wel eens helemaal anders kunnen uitzien. De buren van de zanger zouden geprobeerd hebben om hem te helpen. De huisoppas van Carter weigerde echter om hen binnen te laten.

8 november