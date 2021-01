Regi en Elke Vanelderen zetten punt achter huwelijk: “We kijken vol liefde terug op onze jaren samen”

“Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst”, schrijft hij. “Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist elk onze eigen weg te gaan. We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden. De belangrijkste rol uit ons leven blijven we samen vervullen: mama en papa zijn van onze twee prachtige dochters. Je zal ons daarom in de toekomst nog altijd samen op restaurant of in een pretpark terug zien.”