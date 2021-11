‘Red Sandra’ was stevige relatietest voor Jan Verheyen en Lien Willaert: “Anna vreesde zelfs dat haar ouders gingen scheiden”

Celebrities Celgenoot R. Kelly schrijft stripboek over hun tijd in de gevangenis

Brendan Hunt (37), de man die de afgelopen maanden met R. Kelly (54) een cel heeft gedeeld in de gevangenis in New York, heeft een stripboek gemaakt over hun tijd samen. Volgens de New York Daily News gaat het boek ‘Prison Comics’ over hoe de heren samen sporten.

12 november