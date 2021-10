‘Red Sandra’ ontroert bekend Vlaanderen

Celebrities Adele had tijdens haar scheiding last van paniekaan­val­len

20 oktober In een interview met het Australische radioprogramma ‘Carrie & Tommy’ heeft Adele (33) wat verteld over haar nieuwe album. De Britse zangeres maakte onder meer bekend dat ze tijdens haar scheiding last had van paniekaanvallen. Op één van haar nummers is er zelfs een paniekaanval te horen. De song in kwestie bevat namelijk een voicemail van de Britse zangeres.