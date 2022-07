Red Hot Chili Peppers zeggen concert af wegens ziekte: organisatie Rock Werchter ‘hoopvol’ over show zondag

Muziek Metallica annuleert optreden op woensdag vanwege corona: Rock Werchter “hoopvol” over show vrijdag

Spannende momenten voor de fans van Metallica. Woensdag raakte bekend dat de legendarische band z'n optreden op het Out in the Green Festival in Zwitserland voor vanavond moest afzeggen wegens een coronabesmetting. Of het optreden van vrijdag op Rock Werchter zal kunnen doorgaan, blijft nog afwachten, al toont de organisatie zich wel “hoopvol”.

