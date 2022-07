Red Hot Chili Peppers zeggen concert af wegens ziekte: komt optreden op Rock Werchter zondag in gedrang?

Celebrities Victoria Beckham blikt terug op het moment waarop ze zich op tv moest wegen: “Kan je het je nu nog voorstel­len?”

In de jaren negentig leek het misschien simpelweg een (misplaatst) grapje, tegenwoordig is het ondenkbaar om iemand op tv te verplichten om zich te wegen. Het overkwam Victoria Beckham (48) in 1999, toen ze te gast was in het tv-programma van Chris Evans (56). Twee maanden eerder was ze bevallen van haar eerste zoon, Brooklyn Beckham.

