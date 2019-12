Recordopkomst voor Warmathon: maar liefst 52.907 lopers zamelen 717.274 euro in SDE

23 december 2019

20u57 0 Showbizz Deze week werden op zes verschillende locaties in Vlaanderen een Warmathon gelopen. In Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen verzamelden maar liefst 52.907 lopers om zich sportief in te zetten voor het goede doel. Een record.

Vandaag vond de laatste Warmathon plaats in Beringen. 8.700 mensen liepen op de mijnsite be-MINE in Beringen voor het goede doel dat zij belangrijk vinden. Nog nooit kwamen zo veel mensen in Limburg op de been voor de Warmathon. De afgelopen zes dagen gaven in totaal 52 907 deelnemers alles voor hun zelfgekozen goed doel op de Warmathon. De Warmathon trok achtereenvolgens van Kortrijk naar Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen. In Beringen werd zonet het eindbedrag van maar liefst 717.274 euro bekendgemaakt. Dat geld wordt verdeeld onder de 2.088 goede doelen van De Warmste Week. Regi sloot de Warmathon muzikaal af.

Dit is het aantal lopers op de zes locaties van de Warmathon:

Kortrijk: 9.828 lopers

Brussel: 6.129 lopers

Gent: 11.000 lopers

Antwerpen: 8.750 lopers

Leuven: 8.500 lopers

Beringen: 8.700 lopers

Meer over Warmathon

samenleving

Beringen

sport

welzijn

liefdadigheid

sportdiscipline

atletiek