Recordhoudster Kiana vliegt eruit in ‘Blokken’: “Ik zag de link niet” DBJ

17 januari 2020

19u00 1 showbizz Het sprookje van Kiana Buttiens in ‘Blokken’ is ten einde. De Tiense doctoraatsstudente ging er uit in de finale van haar dertiende aflevering. Gisteren werd Kiana met twaalf overwinningen alleen recordhoudster in de quiz van Ben Crabbé.

Opnieuw raasde Kiana door de voorronde heen. Voor de zesde keer in dertien deelnames haalde de Vlaams-Brabantse meer dan 1.000 punten. Maar in de finale ging het mis. Met de tip ‘pijn’ wist Kiana het achtletterwoord ‘remedies’ niet te raden.

“Ik zag het niet en de vragen lagen me ook niet”, zei Kiana achteraf. Volgens Ben Crabbé kwam het door een gebrek aan juiste antwoorden in de finale. “Het is nu de eerste keer dat - laten we eerlijk zijn - je in de finale slechts één op drie vragen goed beantwoordt”, concludeerde Ben. “Ik zag de link niet”, antwoordde Kiana. “Bovendien waren er dit keer veel vragen bij over film en geschiedenis en dat zijn mijn zwakke punten.”

Wat overblijft voor de doctoraatsstudente - die aan de KULeuven onderzoek doet naar kankerbestrijding - is het fenomenale bedrag van 12.000 euro. Daar heeft ze al duidelijke plannen mee. “Mijn vriend en ik hebben een huis gekocht in Tienen en daar kruipt heel wat geld in”, vertelde Kiana ons eerder. “Maar ik denk dat ik ook wat opzij ga zetten voor een reisje, dat doen we doorgaans nogal onverwacht en zonder veel voorbereiding.”