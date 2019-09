Recordeditie voor Filmfestival Oostende DBJ

14 september 2019

Het Filmfestival van Oostende heeft dit jaar 45.000 bezoekers ontvangen en dat is een record. Meer dan 2.500 mensen gingen op de eerste avond kijken naar de openingsfilm van het festival 'The Best of Dorien B'.

FFO stond dit jaar volledig in het teken van Leading Ladies. Een thema gekozen door master Lynn Van Royen. De openingsavond werd voor de vierde keer georganiseerd in zowel Kinepolis Oostende als Kursaal Oostende en meer dan 2.500 bezoekers keken er samen naar de debuutfilm van Anke Blondé, ‘The Best of Dorien B.’

De dertiende editie werd vooral gekenmerkt door de passage van de Italiaanse Hollywoodster Monica Bellucci. Zij kreeg een ster in Oostende, net als heel wat Belgische acteurs, actrices en regisseurs. Jan Decleir was daarvan de opmerkelijkste, hij kreeg in Oostende ook een Lifetime Achievement Award. Ook de huldigingen voor master Lynn Van Royen, Anke Blondé, Jelle De Beule, Kim Snauwaert en de honderdste ster voor scénarist/regisseur Jan Eelen brachten veel volk op de been.

Zoals eerder werd aangekondigd was de 13e editie de laatste die in september plaatsvond. Voortaan vindt Filmfestival Oostende plaats in januari. Dat zal in 2021 zijn van 15 tot en met 23 januari.