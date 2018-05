Record? Al 65 regisseurs passeerden de revue voor de 'Black Widow'-film TC

07 mei 2018

13u12 1 Showbizz Dat 'Black Widow', het personage van Scarlett Johansson in de 'Avengers'-films, een eigen prent krijgt is al een tijdje bekend. Nu lekte uit dat Marvel al 65 regisseurs liet solliciteren voor die film. En nog altijd is niet duidelijk wie de job zal krijgen.

Nu 'Infinity War' al meer dan een miljard euro heeft opgebracht, mag duidelijk wezen dat Disney het superhelden-genre niet snel vaarwel zal zeggen. De filmgigant plant nu al een hele reeks nieuwe films over superhelden van alle slag. Zo kreeg dochterbedrijf Marvel ook de opdracht om een film rond het personage 'Black Widow' te maken. Dat daarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt, mag duidelijk wezen. Zopas lekte uit dat al 65 regisseurs mochten langskomen voor een gesprek. Maar de job zou nog altijd vacant zijn. Marvel wil de perfecte man of vrouw in de regisseursstoel, want 'Black Widow' moet net als 'Infinity War' of 'Black Panther' een absoluut succes worden. Toch worden al twee favorieten genoemd. Van de 65 die de revue passeerden zouden regisseurs Amma Asante en Chloe Zhao het meeste kans maken. Het blijft voorlopig wachten op de officiële bekendmaking om te zien wie Scarlett nu echt zal mogen regisseren.