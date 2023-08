Rechtszaak tegen André Hazes en Monique rond leerplicht zoontje ging door achter gesloten deuren

Showbizz “André mag van haar ook met andere vrouwen naar bed”: Sarah van Soelen haalt uit naar Monique Westenberg

Na een hoop omzwervingen is André Hazes (29) opnieuw samen met Monique Westenberg (45), de moeder van z'n zoontje. Maar alleen voor de schijn, zegt die andere ex, Sarah van Soelen (26), in de Nederlandse ‘Story’. “Als ik naar André kijk, zie ik leegte. Ik zie iemand die niet gelukkig is.” Sarah vertelt ook over een onverwachte ontmoeting met Monique, de bijzondere afspraak die André met de moeder van z'n zoontje maakte en de carrière van de Nederlandse zanger. “Hij is een andere weg ingeslagen, maar of dat een betere is ...”