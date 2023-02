Rechter heeft beslist: Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen en rechten van André Hazes blijven exploiteren

De weduwe van André Hazes, Rachel, mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen van de Nederlandse volkszanger. Ook mag zij de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is.

Tot die conclusie komt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dochter Roxeanne is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kort gedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling van de eisen van de dochter hoort thuis in een bodemprocedure.

Discussie

Roxeanne had haar moeder voor de rechter gesleept om - samengevat - twee redenen: Rachel zou niet de rechtmatig erfgenaam zijn van André Hazes senior omdat het stel in scheiding zou hebben gelegen toen de volkszanger in 2004 overleed. En Rachel zou bij het verdelen van het geld en de bezittingen destijds delen van het kapitaal hebben verzwegen. Ook over de Intellectuele Eigendomsrechten (de rechten van het product Hazes, waarmee Rachel tot op de dag van vandaag haar geld verdient) bestond discussie.

Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden zei Rachel ‘dat ze altijd het beste heeft gewild voor haar kinderen en dat Roxeanne dat diep in haar hart ook wel weet'. Roxeanne was er zelf niet en liet de zitting over aan haar advocaten. Zij wilde niet komen omdat ze het emotioneel niet aankon met haar moeder geconfronteerd te worden. Rachel en Roxeanne leven al langere tijd in onmin met elkaar.

