Rechter doet uitspraak: Lil Kleine moet drie peperdure horloges teruggeven aan ex-verloofde Jaimie Vaes

Lil Kleine treedt voor het eerst op in Nederland sinds vermeende mishande­ling van partner

De Nederlandse rapper Lil Kleine heeft vrijdagavond voor het eerst sinds de vermeende mishandeling van zijn ex-verloofde Jamie Vaes opgetreden in Nederland. Hij was een van de verrassingsacts tijdens het concert van SFB and Friends in de Ziggo Dome in Amsterdam.

