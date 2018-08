Rechter beslist: "Kinderen Barbie gaan voorlopig naar de vader" TDS

02 augustus 2018

19u54

Bron: ANP 0 Showbizz Angelina (6) en Milano (3), de kinderen van voormalig realitysterren Samantha 'Barbie' de Jong en Michael van der Plas, worden voorlopig bij hun vader ondergebracht. Dat heeft de kinderrechter volgens De Telegraaf donderdag achter gesloten deuren besloten.

De maatregel geldt voor drie maanden. Eind oktober wordt opnieuw naar de situatie gekeken. "Deze zaak kent alleen maar verliezers, maar dit is wel het beste", reageert Michael tegenover De Telegraaf. "Milano zal binnenkort met mij meegaan naar Spanje en Angelina blijft bij mijn moeder. Dat is zo afgesproken. Samantha zal zich in Schotland laten behandelen en ik hoop echt dat ze daar opknapt. Voor onze kinderen is het belangrijk dat ze hun oude moeder weer terugkrijgen."

Michael wil zich zo snel mogelijk in Den Haag vestigen nu de rechter hem de kinderen heeft toegewezen. Dat betekent dat de horecazaak van Michael in Spanje voorlopig op een laag pitje komt te staan, zegt zijn woordvoerder Jake Hampel.

De ex-man van Samantha "heeft op dit moment gekozen voor de kinderen", aldus Jake. Daar past het runnen van een club in Spanje niet bij. "Hij kan het seizoen toch al als verloren beschouwen." Of het definitief gedaan is met het Spanje-avontuur, moet de tijd uitwijzen. "Hij hoopt dat Samantha goed herstelt en de rol van moeder weer kan vervullen."

Behandeld

Samantha wordt momenteel behandeld nadat ze vorige week naar verluidt opnieuw een zelfmoordpoging deed. Michael stelde eerder deze week dat de kinderen op deze manier niet bij hun moeder kunnen blijven. Hij vond dat Samantha haar kinderen in gevaar brengt en nam een advocaat in de arm.

De rechtbank in Den Haag wilde de uitspraak van de kinderrechter bevestigen noch ontkennen. Michael was niet direct bereikbaar voor commentaar.