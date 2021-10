RECENSIE. ‘You 3’: “Dé herinnering dat zelfs een perfecte Parship-tronie uw grootste nachtmerrie kan zijn”

TVWie tegenwoordig het woord ‘seriestalker’ in het nieuws hoort, denkt allesbehalve nog aan Netflix’s succesvolle stalkerserie ‘You’. Maar Joe Goldberg is terug om daar verandering in te brengen. De obsessief op liefde beluste boekenwurm is inmiddels getrouwd én vader van een pasgeboren zoon. Al zou er geen nieuw seizoen zijn, mocht al dat gezinsgeluk niet op één of andere manier doordrenkt raken met leugens, stalking, spanning en moord. Of u deze soapthriller in één keer de nek moet omwringen? Of beter verwoed blijft geloven in toevallige ontmoetingen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

‘You’ is één van die guilty pleasure reeksen waarvoor we onze kijkhabitat zowaar gezellig maken. Een geurkaarsje, knus dekentje en een stomend heet drankje in de pollen, waarna we wat dichter tegen de moordzuchtige, stalkende, obsessief jaloerse schouder van Joe Goldberg aankruipen, die sinds 2018 de herfstbladeren bloedrood doet kleuren. Dat we een reeks als dit als het summum van me-time ervaren, zegt ongetwijfeld veel over ons.

Bekijk hier de trailer van ‘You 3'

Al zijn we hier niet de enigen die een therapiesessie kunnen gebruiken. Aan het einde van seizoen twee wilde Joe z’n geliefde Love namelijk nog omleggen, maar toen die zwanger bleek te zijn van z’n kind, besloot hij met haar te trouwen en te verkassen naar een buitenwijk van San Francisco waar ze de rest van hun leven het perfecte gezinnetje zouden spelen. En dit is exact waar het derde seizoen van start gaat. Maar een bladzijde omdraaien is gemakkelijk, die proper houden is een ander paar mouwen. Zeker wanneer er een paar extreem irritante influencers uw buren blijken te zijn die uw moordinstinct als geen ander weten aan te wakkeren en er een aantrekkelijk ogende buurvrouw van over de haag uw aandacht lokt. En dus hervalt ons hoofdpersonage binnen de kortste keren in hetzelfde obsessieve patroon als anders. Al betekent dat niet noodzakelijk dat de reeks even doorzichtig is als de glazen kooi waarin Joe steevast z’n slachtoffers opsluit.

Volledig scherm 'You' © YouTube: Netflix

Ironisch genoeg, maakt een glazen kubus ook nu weer deel uit van Joe’s nieuwe leven, al moet u zich over de voorspelbaarheid van dit seizoen voorts niet te veel zorgen maken. Enkel de goeie voorspelbaarheden, die trouw zweren aan het succesrecept, blijven intact. Met Joe die bepaalde neigingen niet kan onderdrukken en ons via z’n innerlijke monoloog schalks op de hoogte houdt van z’n perverse hersenkronkels. Maar: tegelijkertijd gaat dit seizoen ook helemaal niet meer om Joe. In vergelijking met de voorbije seizoenen, is ie geen eenzame wolf meer, maar deel van een driekoppige roedel. En roedels die doen waar ze goed in zijn, namelijk iedere indringer die op hun pad komt verslinden. En dus hebben de schrijvers een nieuwe ader gevonden om deze rit zo rijk en spannend mogelijk te maken, met Joe’s echtgenote Love als één van de drijvende krachten van dit seizoen. Zij is in principe Joe’s evenknie, maar voegt haar eigen manische kruidenmengeling aan de reeks toe. Ze is minder berekend, meer impulsief, passioneel en dat botst langs alle kanten. Zowel met Joe als met de buurtbewoners. Al snel gaan de twee in huwelijkstherapie in een poging om komaf te maken met hun schadelijke persoonlijkheidstrekken, al blijft hun idee van het perfecte familieuitje niet zomaar een wandeling in het bos, maar rommelen met een in plastic gehuld lijk in het bos. Met een kirrende baby op de achtergrond.

Volledig scherm Penn Badgley (Joe Goldberg) © JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

‘You’ laat er weer geen gras over groeien dat beschadigde individuen bestaan en dat men beter niet te kwistig met persoonlijke informatie op het internet omspringt. Wat dat betreft neemt ‘You’ vooral alle single millennials in het vizier met een acute nesteldrang, die al dan niet een dating app of drie op hun smartphone hebben openstaan die alarmeert wanneer de Ware Jacob(a) door het beeld loopt. Al zijn Joe en Love het ultieme bewijs dat zelfs een metgezel met een perfecte Parship-tronie uw grootste nachtmerrie kan zijn.

Het enige wat ons een beetje tegensteekt, is dat Netflix deze reeks eindeloos aan het uitpersen is. Nu er ook al een vierde seizoen werd besteld, lijkt eindigen op een hoogtepunt geen optie meer. Ook al is het glashelder dat geen enkel seizoen ooit de opwinding en het verrassingselement van seizoen één zal kunnen evenaren. Al slaagt seizoen drie er, ondanks z’n gezapige start, toch in om gaandeweg gruwelijk te entertainen. Tegelijkertijd is het een vaste afspraak voor de tijd van het jaar en een uitgelezen reeks voor een seriemarathon. Bij voorkeur met een pumpkin spice latte op de schoot en -we brengen onszelf hier op ideeën- een verkwikkend voetenbadje met Himalayazout, om met poezelig zachte tred in deze tiendelige thriller te stappen.

Streamen of skippen? Streamen. Penn Badgley blijft ongeëvenaard als stalker Joe, al blinkt hier vooral z’n eega Love uit als de taarten bakkende moeder die hopeloos de pedalen verliest en tot alles in staat is om haar kersverse gezinsgeluk te beschermen. Ons oordeel? 7/10

‘You’, seizoen drie, is integraal te zien op Netflix.

