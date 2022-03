RECENSIE. ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’: “Een afmattend uurtje spelplezier zonder dat u uw zetel uit moet”

TVEen HBO-dramareeks over de explosieve groei van de Los Angeles Lakers begin jaren 80, overgoten met de eclectische, komische en satirische stijl van ‘Don’t Look Up’-regisseur Adam McKay. Wat prestigeprojecten aangaat, zit u de komende tien maandagen goed bij Streamz. Of dit bonte basketbalgebeuren genoeg balletjes in de lucht houdt om u van de ene ‘oeh’ in de andere ‘aah’ te doen vallen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.