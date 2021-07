RECENSIE. ‘Why Women Kill 2’: “Vertrouwde lichtvoetigheid in een naoorlogs kleedje”

TVMarc Cherry, de man die de wereld acht seizoenen van ‘Desperate Housewives’ offreerde, heeft met ‘Why Women Kill’ een nieuwe dramakomedie beet waarin hij z’n voorliefde voor vrouwen op de rand van een zenuwinzinking beschildert. Na het succesvolle eerste seizoen op Streamz is hij nu terug met een vervolg. Maar kan die ons nogmaals dezelfde verslavende cocktail vol moord, verraad en visuele schoonheid serveren? Evelien Delgouffe zoekt in onze Kijkgids voor u uit of u deze reeks moet streamen of skippen.

‘Why Women Kill’ jaargang één, was er één die verrassend gelaagd uit de hoek kwam. Het wist drie verschillende verhaallijnen uit drie verschillende decennia met elkaar te vervlechten waarbij éénzelfde statige villa de gemene deler en tevens de plaats delict van drie moorden uitmaakte. Klinkt verwarrend, maar geweldig intrigerend? Dan moet u deze tiendelige komische dramareeks op ‘Streamz’ zeker aan uw kijklijstje toevoegen. Doordat het tweede seizoen een heel nieuwe weg inslaat, met een fris verhaal en dito personages, is het echter geen vereiste om met het eerste seizoen te beginnen.

Bekijk hier de trailer van het tweede seizoen van ‘Why Women Kill’

Al zullen fans mogelijk wel de stem van Jack Davenport, die in het eerste deel de echtgenoot van Lucy Liu’s personage Simone vertolkt, herkennen als de vertelstem van dit verhaal. Een verhaal dat zich dit keer uitsluitend afspeelt in het Los Angeles van 1949 en draait rond een wanhopige huisvrouw en de verwaande leden van een exclusieve damesclub. Jawel, ‘Desperate Housewives’-bedenker Marc Cherry heeft het concept van de ‘drie verhaallijnen voor de prijs van één’ gedumpt en keert terug naar waar ie het rijkst mee geworden is: een komisch drama brouwen rond een groepje vrouwen die gedijen in een perfect uitziende woonwijk waar toevallig ook wat gemoord wordt.

Alles vertrekt bij Alma Fillcot (Allison Tolman), een grijze muis die dolgraag wil toetreden tot de exquise bovenlaag van de maatschappij, het sociale summum van het clubwezen: de notoire ‘Garden Club’. Haar kleerkast, gewone komaf en maatje meer geven haar echter niet de minste kans op slagen, maar net wanneer u vermoedt dat ze uit wraak dan maar wat aan het moorden zal slaan, zwengelt een heel andere hendel het mechanisme van dit verhaal in gang. Een zijsprongetje dat we hier graag uit de doeken zouden doen, mochten we uw kijkplezier drastisch willen verderven. Laat ons zeggen dat u getuige zult zijn van hoe Alma stilaan maar zeker haar eigen lot in handen neemt door andermans tragische noodlot in haar voordeel aan te wenden. En geloof ons: daarmee hebben we nog helemaal niets verklapt.

Volledig scherm Een beeld uit 'Why Women Kill : Secret Beyond the Door' © rechten vrij

Het vertrouwde kunstje van lichtvoetigheid, verraad, moord en in het oog springende decors en kostuums is ook in dit tweede seizoen intact gebleven. En met de komst van Rita Castillo, een goudgravende weduwe in spe met filmsterallures, komt daar zelfs een laagje telenovela bovenop. Het valt op dat deze rol aanvankelijk voor Eva Longoria bedoeld was, maar de ‘Desperate Housewives’-ster verrijkt de reeks alsnog met haar parfum door voor één aflevering mee in de regiestoel te kruipen. Dat het seizoen nu bij één verhaallijn blijft, is de enige variabele die z’n fans mogelijk minder kan charmeren. Al bieden de charme van Alma en het feit dat we niet tot het einde hoeven te wachten vooraleer er iemand op absurde wijze het loodje legt tegengewicht.

Streamen of skippen? Streamen. Beide seizoenen trekken u met gemak binnen en zijn kleurrijk en vermakelijk genoeg voor een seriemarathon. Ons oordeel? 7/10

‘Why Women Kill’ is te bekijken op Streamz en Streamz +

