RECENSIE. ‘Westworld 4’: “De wilde hoogdagen zijn terug”

TVTwee jaar nadat seizoen drie eindigde in opstand, chaos en vooral ontgoocheling bij de fans, is de meest verwarrende tv-show ooit gemaakt terug met een vierde seizoen dat beslist nog meer verwarring zal zaaien. Of deze Emmy-bekroonde HBO-reeks op Streamz, dat vertrekt vanuit een futuristisch themapark waarin welgestelde toeristen hun meest primaire lusten op levensechte robots kunnen botvieren (althans tot het faliekant scheefloopt), ook kan terugkomen van dat mindere derde seizoen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.