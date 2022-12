RECENSIE. ‘Vergeet Barbara’ bevat iets teveel pipi-en-kaka-humor maar scoort wel hoog als eerbetoon aan Will Tura

ShowbizzJukebox-musicals waarbij het repertoire van een populair artiest in een lekker verhaal wordt gegoten, zijn een beproefd recept voor succes. ‘Mamma Mia!’ bewees het met Abba-hits, ‘We will rock you’ met Queen-nummers en ‘Domino’ in 2012 met Clouseau-meezingers. Het opzet om de successen van Will Tura als soundtrack in een musical te gebruiken, leek dan ook kat in ‘t bakkie. Al was er vooraf nog wel wat terughoudendheid door de titel. De keizer van het Vlaamse lied scoorde in zijn 65-jarige carrière veel nummer 1-hits, maar ‘Vergeet Barbara’ was daar niet bij. Het nummer stond in 1984 wel 10 weken in de Ultratop, maar slechts met een veertiende plaats als hoogste notering.