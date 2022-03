RECENSIE. ‘Upload 2’: “Een virtuele anti-hemel waar we met plezier nog eens induiken”

Nu toch voor minder dan 100 euro naar de Stones

Het gemor rond de dure ticketprijzen voor The Rolling Stones, op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, heeft alvast iets opgeleverd. Organisator Greenhouse Talent heeft intussen een nieuwe ticketcategorie toegevoegd: het gaat om plaatsen aan de zijkant van het podium, ze kosten 99 euro per stuk. Of je daar ook veel gaat zien van het spektakel is maar de vraag. Wie het zweet van Jagger en Richards wil opsnuiven, opteert beter voor de diamond pit, vlak voor het podium. Daarvoor ben je wel 489 euro lichter.

