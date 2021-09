RECENSIE. ‘Unseen’: “Helaas is ook de spanningsboog vaak onzichtbaar”

TVWat gebeurt er als een kleine gemeenschap plots getroffen wordt door een vreemd fenomeen? En wat zou jij uitspoken als je als onzichtbare geest door het leven zou kunnen stappen? In de Franstalige serie ‘Unseen’ - nu te zien op Streamz - staan die vragen centraal. Een origineel uitgangspunt, maar moet u deze nieuwe reeks streamen of skippen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Een reeks over de inwoners van een klein dorpje die op onverklaarbare wijze onzichtbaar worden, en - om dat statement kracht bij te zetten - te pas en te onpas poedelnaakt over het scherm paraderen. Je ziet het de Nathalie Meskens’ en Louis Talpes van deze wereld niet meteen doen, maar aan de andere kant van ons land hebben ze klaarblijkelijk meer ballen aan het lijf - figuurlijk dan, over de letterlijke betekenis heb ik onvoldoende vergelijkingsmateriaal om onderbouwde uitspraken te doen. Antwerpenaar Geoffrey Enthoven - onder andere bekend van de films ‘Hasta La Vista’ en ‘Halfweg’ - trok dan ook de taalgrens over voor z'n nieuwste fictieproject ‘Unseen’, al is het resultaat naast gedurfd bij momenten ook slaapverwekkend saai.

(Lees verder onder de trailer.)

Centraal staat het gezin van Laurence Decodé (sterk vertolkt door de Brusselse Myriem Akheddiou), een nogal paranoïde moederkloek en een fervente aanhanger van de theorie dat 5G de oorzaak is van alles wat er misloopt in de wereld. “Ik ben hypergevoelig voor elektromagnetische stralen”, zo klinkt de officiële uitleg. Om zich te beschermen tegen die vermaledijde straling draagt ze de helft van de tijd een soort monnikenkap, waardoor het lijkt alsof ze uit een of ander klooster weggevlucht is. Ze probeert dochterlief voor al dat verderf te beschermen door haar te bevelen haar mobieltje op vliegtuigstand te zetten, maar helaas is zij het slachtoffer geworden van die andere duistere keerzijde van een smartphone: ze is gefilmd terwijl ze een jongen een blowjob geeft in ruil voor een designertas.

Uit de hand gelopen operatie

Dat dat voor de nodige spanningen zorgt, behoeft geen tekeningetje, al zet ook een ander drama het leven van het gezin Decodé op de kop. Een uit de hand gelopen operatie bij de vader van Laurence, een gerenommeerd dokter, heeft onuitwisbare gevolgen. Zonder te veel te verklappen: de kans is klein dat u na het bekijken van de eerste aflevering nog zal staan springen om uw ogen te laseren. Het lijkt alsof de ingreep gesaboteerd is door een onzichtbare aanwezigheid - een stelling die even gestoord lijkt als de theorieën van Nicki Minaj over het coronavaccin, - maar in de wereld van tv-fictie kan natuurlijk alles. Ook andere inwoners veranderen pardoes stap voor stap in lichaamloze geesten. Dat zorgt voor ongeloof, woede en zelfs enige filosofische overpeinzingen. “Ik weet niet of ik nog besta”, mijmert een van de onzichtbaren bijvoorbeeld in een opnamerecorder.

Volledig scherm 'Unseen' © Streamz

Waarom enkele inwoners plots veranderen in geesten en hoe de overheid op zo’n fenomeen kan reageren, is een interessante en vernieuwende premisse voor een Belgische tv-reeks, maar in de uitwerking laten de makers helaas wat steken vallen. Zo blijkt - naast enkele onfortuinlijke personages - ook een spanningsboog vaak onzichtbaar. Het verhaal kabbelt in de eerste afleveringen even loom verder als de belevenissen van de Verhulstjes in Saint-Tropez - die laatste zijn helaas nog steeds zichtbaarder dan ooit. Op de 5G-theorieën van Laurence - eveneens een boeiend uitgangspunt in een tijdperk waarin er allerlei verzinsels de ronde doen over onder andere de bestrijding van Covid-19 - komt er te weinig weerwerk, waardoor daar eveneens treffende inzichten uitblijven. Zonde, want qua sfeerschepping en acteerwerk zit de mysterieuze reeks wel op het goeie spoor.

Oh ja, alsof bovenstaande surreële verhaalwendingen nog niet erg genoeg zijn, vallen er ook nog dode duiven uit de lucht. Als er nu iets onzichtbaar mag worden, is het die ‘rat van de lucht’ wel.

Streamen of skippen? Skippen, tenzij u een trage reeks wel kan smaken. Al slaagt de serie ondanks het ambitieuze uitgangspunt er slechts sporadisch in om je echt mee te trekken in het verhaal. Ons oordeel? 5/10

‘Unseen’ is integraal te zien op Streamz.

LEES OOK: