RECENSIE. ‘Turner & Hooch’: “Ideaal als u slechteriken klissen door het tapijt op te tillen als amusement aanvaardt”

Wie zich de prent nog een beetje kan herinneren, kan zich misschien nog de openingsscène voor de geest halen. Daarbij zagen we hoe Scott Turner, gespeeld door een piepjonge Tom Hanks, er in z’n kraaknette flat een ‘American Psycho’-achtige ochtendroutine op nahield. In deze nieuwe reeks maken we op gelijkaardige wijze kennis met z’n zoon Scott Turner Junior. Al liggen de dwangneuroses er zo mogelijk nog dikker bovenop. Z’n beste vriend is een automatische stofzuiger, op z’n nachtkastje liggen boeken over opruimen en z’n proteïnepoedertjes weegt hij nauwgezet af. Dat een kolossale hond met overactieve kwijlkwabben verandering in het leven van deze mannelijke Marie Kondō gaat brengen, zien we dus al van 1989 afkomen.

In deze reeks volgen we het leven van Scott Junior. Scott Senior, in de vorm van Tom Hanks, krijgen we dus niet meer te zien. Die werd door de makers handig dood geschreven. Voor z’n schielijke overlijden adopteerde hij echter nog een hond uit het asiel. De exacte kopie van z’n vroegere politiemaat ‘Hooch’. Scott Senior scheen te geloven dat deze hond een soort reïncarnatie was van z’n vorige partner en dus liet hij de viervoeter na aan z’n zoon, die eveneens bij de politie aan de slag is. Deze reeks mag dan het letterlijke script geërfd hebben (spoiler: de hond gaat mee de boeven vangen), het heeft allesbehalve z’n entertainment-waarde verkregen. Tenzij u slechteriken klissen door het tapijt omhoog te tillen als amusement aanvaardt. Dan komt u zeker niet meer bij wanneer de hond z’n leiband rond de benen van z’n nieuwe baasje draait en die laatste daardoor met veel spektakel ten val komt. Wanneer Scott de hond dan maar meeneemt op politiepatrouille, wordt al snel (veel te snel) duidelijk dat deze loebas meer bij de pinken is dan op het eerste gezicht gedacht. We hadden voorzien dat het nog ettelijke afleveringen zou duren alvorens de twee dikke vriendjes zouden worden. Maar aan het einde van de eerste aflevering, bij het voorlezen van een brief van z’n overleden vader, werpen de twee elkaar al volop emotionele blikken toe en waren we nog meer overtuigd dat het verdere vervolg van deze reeks met kwijl en politietouw aan elkaar zal hangen.