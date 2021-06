RECENSIE. ‘Too Hot To Handle’: "Mannen die hun erectie sussen om niet toe te geven aan hun lusten, dat is pure slapstick"

TV“Als de lockdown ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat diepere banden belangrijker zijn dan ooit, toch? Fout! Het betekent dat de players geiler zijn dan ooit.” De intro van ‘Too Hot To Handle 2’ kon de toon niet beter zetten. 10 nieuwe ‘superverspreiders’ gaan in dit tweede seizoen het onaangekondigde avontuur aan van drie weken lang geen lichamelijkheden. Mannen die hun erectie sussen om niet toe te geven aan hun lusten, het is letterlijk en figuurlijk slapstick van de bovenste plank. Streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

“No kissing, no f*cking”. Het was eigenlijk Gringo, de visionair, die veertien jaar geleden tijdens de zesde jaargang van ‘Temptation Island’ officieus de grondslag legde voor één van de grootste reality successen op Netflix. In ‘Too Hot To Handle’ worden tien goed uitziende levensgenieters op een idyllisch eiland gedropt voor wat zij geloven één groot bacchanaal zonder kater. Wat ze niet weten is dat ‘Parties in Paradise’, het zogenoemde programma waarvoor ze zich inschreven, fake is en dat ze drie weken lang hun libido in de koelkast moeten steken. Doen ze dat niet, dan verdwijnt er iedere keer ze kussen, vrijen of de hand aan zichzelf slaan een smak geld uit de met 100.000 dollar gespijsde groepspot. Oh ja: het alziende oog van deze succesformule is een pratende ‘luchtverfrisser’ genaamd Lana, die er Big Brother-gewijs keurig op toeziet dat de regels worden gevolgd, maar ook: er alles aan zal doen om het de kandidaten zo moeilijk mogelijk te maken.

“Ik lap alle regels aan mijn laars”, kirde de blonde Carly, die op dat moment nog niet wist dat ze helemaal vanuit Toronto was gekomen om haar losbandigheid te begraven. Hetzelfde gold voor de levensechte ‘Magic Mike’ Nathan die Dallas had ingeruild voor 50 tinten blauw. Of de biseksuele Emily uit Londen die al vanaf minuut één haar vingers in verschillende honingpotten wilde doppen -“Ik ben een stel open benen, wat je ziet is wat je krijgt”- maar die blaffeturen vroegtijdig moest sluiten.

Bekijk hier de trailer van ‘Too Hot To Handle’:

Het zwaartepunt van deze show is niet zomaar mensen op droog zaad zetten, gewoon omdat het grappig is. Achter dit alles zit een sociaal experiment: zullen deze roofdieren met evenveel piercings en tatoeages als bindingsangst hun levensstijl van casual hookups inruilen voor betekenisvolle relaties? Het antwoord? Kan ons eigenlijk gestolen worden. Van ons mogen ze na deze drie weken weer rampetampen zoals nooit tevoren. De katholieke en monogamie bevestigende moraal is dus niet de reden waarom we zwichten voor deze lichtvoetigheid. Wel voor de weergaloze oneliners “Ik ben legally blonde in het echt, maar ook illegaal geil!”, de comic relief van de voice-over die alles maar dan ook alles rot relativeert (take notes Viktor Verhulst) en het drama van de slinkende groepspot. Hoeveel zijn hun lusten hen waard? Wordt de grond hen onder de voeten toch te heet en moeten we noodgedwongen formats combineren met die andere Netflix-show ‘Floor Is Lava’?

Het leuke aan dit tweede seizoen is dat de kandidaten perfect weten welke bui er hen boven het hoofd hangt, want de wereld kent het format intussen. Wanneer de deelnemers aan het einde van de eerste aflevering volledig met pluimen en glitters uitgedost zitten te wachten op het startschot van hun langverwachte neuk-a-thon en de ‘special guest’ genaamd Lana in nevel uit de valse bodem opstijgt, valt de frank: “Zitten we in ‘Too Hot To Handle’?!” Yes. En in de penarie. Die grijns zien wegsmelten voor de zon: héér-lijk! Mannen die hun erectie sussen om niet toe te geven aan hun lusten, het is pure slapstick (pun intended). En we hebben er leut(er) in.

Streamen of skippen? Streamen. Althans de eerste vier afleveringen die Netflix nu al online heeft gezet. De rest van uw tijd wilt u mogelijk ergens anders aan besteden. Ons oordeel? 7/10

