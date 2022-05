RECENSIE. ‘Tokyo Vice’: “Misdaad en Michael Mann, meer moet dat soms niet zijn”

TVLaat die T-shirt en het oversized colbertjasje maar in de kast hangen. Want een ‘Vice’ in de titel maakt de mooie Miamiaanse lente nog niet. Toch is ‘Tokyo Vice’ een opwindende nieuwe titel in uw Streamz-bibliotheek, want deze HBO Max Original-serie luidt de terugkeer in van Michael Mann, die voor het eerst sinds lange tijd -en enkel voor de eerste aflevering- nog eens z’n regiestoel openklapt. Of dat ook volstaat om u in deze achtdelige misdaadthriller vol yakuzageweld te trekken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.