RECENSIE. ‘Tiger King 2’: “Wilder en marginaler, maar de lol is er wat af”

TVAls een kat negen levens heeft, dan kunt u zich voorstellen dat een tijgerkoning evenmin in één, twee, drie z’n kop neerlegt. Netflix lijkt er alvast van overtuigd dat de winstmarge van de razend succesvolle true-crimereeks ‘Tiger King’ nog niet volledig ontgonnen is en komt aanzetten met een vervolg op de meest besproken docu van 2020. Wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in tijgerland? En of daar überhaupt nog een kat in geïnteresseerd is? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Netflix draait er in de eerste seconden van het tweede seizoen zelf weinig doekjes om: de reden waarom ‘Tiger King’ een wereldwijde sensatie werd en op alle mogelijke socialemediakanalen werd geparodieerd, is omdat ‘Tiger King’ op 20 maart 2020 het levenslicht zag en we ons stront verveelden. Omdat we allemaal zelf als luxetijgers in een kooi zaten opgesloten door een welbekende pandemie. Het feit dat het één van de meest bizarre documentaires is die we ooit voor mogelijk hielden, komt pas op een tweede plaats.

In seizoen 1 van ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ leerden we de wilde wereld van Joe Exotic, z’n private zoo vol gevaarlijke katachtigen, zijn entourage en ook aartsrivalen kennen. De reeks was een losgeslagen kermisattractie waarbij een portret werd opgehangen van een extravagante kattenfreak en z’n wilde plannen om bekend te worden en z’n 'nemesis’ Carole Baskin - die het met haar opvangcentrum voor grote katten niet zo op Joe’s frauduleuze business had begrepen - zo de loef af te steken. Al nam dat alles een rare wending toen plots bleek dat Joe een doelwit op Baskin had geplakt en hij geld zou betaald hebben om “die bitch” voorgoed uit de weg te ruimen. Het zorgde ervoor dat de FBI een onderzoek opende naar Joe Exotic, met als resultaat dat de geblondeerde cowboy de bak in draaide nog voor de reeks op antenne ging. Niet één dag heeft hij als vrij man van zijn bekendheid kunnen proeven. En dat zal niet snel veranderen, want hij zit momenteel een celstraf van maar liefst 22 jaar uit.

Volledig scherm Joe Exotic in 'Tiger King 2' © Netflix

Waarover valt er dan een tweede reeks te maken? Veel, zo blijkt. Niet alleen is Joe Exotic terug van de partij - zij het via telefoongesprekken vanuit de gevangenis -, op het aantal nieuwe onthullingen, nieuwe plotwendingen en nieuwe personages dat uw richting uitkomt, kunt u zich simpelweg niet voorbereiden.

Na het wereldwijde succes van de eerste reeks zijn alle spilfiguren op één of andere manier bekend geworden en proberen ze die nieuwverworven faam zo snel mogelijk in dollars om te zetten. Joe’s echtgenoot Dillon is zo druk bezig met het op de markt brengen van anaal bleekmiddel dat hij nog geen tijd heeft gehad om Joe uit de cel te pleiten, laat staan hem een bezoekje te brengen.

Daarnaast komen we met de hulp van nieuwe getuigen te weten dat Joe in een ver verleden de jongste politiecommissaris ooit in Texas was en hij zich in die periode ook verloofd had met een alleenstaande moeder met wie hij een seksloze relatie in stand hield, terwijl hij ’s avonds achter haar rug om ging strippen voor de burgemeester en haar vriendinnen om geld te ronselen voor de aankoop van een nieuwe brandweerwagen. Toen hij uiteindelijk uit de kast kwam, werd hij gepest en beschimpt door politiekorpsen uit andere districten en gingen er meerdere zelfmoordpogingen aan vooraf alvorens Joe z’n hart verloor aan Brian, een man die Joe zestien jaar lang op het rechte pad hield, alvorens die in Joes armen overleed aan de gevolgen van aids. Volgens intimi is dat het moment waarop Joe in een manipulatief, narcistisch monster veranderde dat elk moment van zijn leven besloot te gaan filmen in de hoop er ooit bekend en zelfs de president van de VS mee te worden.

Passeren nog de revue: Joe’s voormalige zakenpartner Jeff Lowe, een zekere Eric Love die Joe wil vrijpleiten door een presidentieel pardon los te krijgen en Carole Baskin, die opnieuw haar onschuld moet uitschreeuwen betreffende het al dan niet koelbloedig omleggen van haar eerste echtgenoot.

Volledig scherm Jeff Lowe en Lauren Lowe in 'Tiger King 2' © Netflix

Op de vraag of ‘Tiger King’ met dit tweede seizoen überhaupt kan boeien, antwoorden we volmondig ‘ja’. Wilder dan dit is true crime zelden tot nooit. Maar een hype zoals het eerste seizoen zal het niet meer worden. Het nieuwe is eraf en eerlijk gezegd ook de lol. Het is alsof de rooskleurige film van onze ogen werd getrokken en we beginnen in te zien dat deze reeks pure rotzooi is, gewikkeld in doffe ellende. De kans dat we toch stiekem met onze iPad onder de lakens zullen kruipen en kijken hoe dit hele circus zichzelf verder opblaast is niet onbestaande, maar voorlopig gaan we dit jaar toch op zoek naar een ander tijdverdrijf voor tijdens het telewerken.

Streamen of skippen? Toch maar skippen. ‘Tiger King’ blijft een buitengewoon bizarre en straffe docu waarbij het plot alleen maar blijft aandikken, maar iedereen die het eerste seizoen in een ruk heeft uitgekeken, kan leven zonder de poespas van seizoen 2. Ons oordeel? 5/10

‘Tiger King’ seizoen 2 is integraal te bekijken op Netflix.

