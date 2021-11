RECENSIE. ‘The Window’: “Onderhoudend, maar alle clichés over de voetbalwereld passeren de revue”

TVFrustratie, haat en afgunst: dat zijn zowat de gevoelens die domineren in de profvoetbalwereld als we de nieuwe Engelstalige serie ‘The Window’ moeten geloven. De internationale coproductie, bij ons te bekijken op Streamz , verkent de meedogenloze werking buiten het veld van het spel en schetst daarbij geen rooskleurig beeld. Maar kan deze reeks, met in de hoofdrollen onder andere onze eigenste Lynn Van Royen, ook overtuigen? Bram De Brabander zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

“Een paar weken geleden was ik nog een aspirant, die dolgraag bij z’n favoriete voetbalclub wou tekenen. Die droom kwam uit en nooit was ik zo gelukkig in m’n leven. Maar al snel kwamen de profiteurs en veranderde m’n droom in een nachtmerrie. Iedereen haat me nu. Als ik er niet meer ben, zal het beter worden.” De openingsscène van de serie ‘The Window’ is er meteen eentje die bij het nekvel grijpt. Het 17-jarige voetbaltalent Jordan Burrett (een rol van Samuel Jordan) doolt met een bloedneus door een Brits bos en lijkt ervan overtuigd dat hij maar beter een einde aan z'n leven kan maken. Een fatalistische gedachte die hij met z'n honderdduizenden volgers deelt tijdens een Instagram Live-sessie. Daarna springt de serie terug in de tijd, naar het moment waarop het allemaal fout begint te lopen: Burrett scoort een beslissend doelpunt voor z’n ploeg en komt zo in het vizier van verschillende Europese ploegen.

Omkoopschandalen

In tien afleveringen komt de kijker te weten hoe de jonge belofte in een rotvaart in zo’n neerwaartse spiraal terechtkomt en het beeld dat daarbij geschetst wordt over de wereld van het profvoetbal is even negatief als de recente berichtgeving over de coronacijfers. De voetballers zelf lijken daarbij slechts de willoze marionetten van clubeigenaars en managers. Een moord op bestelling, achterbakse verleidingsspelletjes, valse beschuldigingen...: alles wordt uit de kast gehaald om aan de top te komen en te blijven. Hierdoor oogt de reeks, deels geïnspireerd op de vele omkoopschandalen die de voorbije jaren aan het licht kwamen, bij momenten nogal ‘over the top’ en daarom ook ongeloofwaardig. Indien het er in het echte leven zo aan toe zou gaan in het universum van de betere pottenstampers, kruipen topvoetballers als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi elke avond wenend in hun bed, smekend om een betere toekomst. De beelden van diezelfde spelers op luxejachten en exclusieve feestjes doen echter vermoeden dat het allemaal wel meevalt - de miljoenen euro’s op de bankrekening zullen daarbij ook wel een handje helpen.

Volledig scherm Samuel Jordan (Jordan Burdett). © Streamz

Doordat cliffhangers en plottwists elkaar in een moordend tempo opvolgen, blijft de serie onderhoudend, maar origineel is het allemaal niet. Karikaturale personages en clichématige dialogen halen het niveau bij momenten duchtig naar beneden. “Zonder een bolletje wol voor hun neus te hangen, vang je geen poesjes”, buldert de baas van de voetbalbond onder andere op een feestje. Want jawel, alle oude mannen aan de top zijn vrouwonvriendelijk en machtsgeil en dames met een leidinggevende functie zijn per definitie koude, arrogante trutten. “Jij bent een elf, ik ben de koningin. Sol niet met deze geweldige bitch”, sneert de directrice van een bedrijf in sportmanagement op een bepaald moment naar een personeelslid. Met zo’n tenenkrullende oneliners win je in elk geval geen onderscheiding voor ‘meest realistische scenario’.

Geheime boodschappen

Wel kan je je tijdens het bekijken van ‘The Window’ amuseren met een spelletje ‘herken de Vlaamse acteur of actrice’. De serie is namelijk een Belgisch-Duitse coproductie, en heel wat nevenrollen worden vertolkt door bekend volk à la Barbara Sarafian, Jenne Decleir en Louis Talpe. Lynn Van Royen heeft zelfs een hoofdrol te pakken als journaliste Esther. Zij houdt zich aardig staande - met een prima Brits accent - al is ook haar rol weinig origineel. Reporters die de hele dag de straat dweilen en toevallig geheime boodschappen van fietskoeriers krijgen: helaas gebeurt ook dat in realiteit bitter weinig. Zeg dat deze journalist, die om 15 uur doorgaans nog in z’n pyjama zit, het gezegd heeft.

Streamen of skippen? Skippen, tenzij u van een serie niet meer verwacht dan een hoopje opeengestapelde clichés. Ons oordeel? 5/10

Alle afleveringen van ‘The Window’ zijn te bekijken op Streamz.

