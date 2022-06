RECENSIE. ‘The Umbrella Academy 3’: “Dansen op vertrouwde beats”

TV Deelnemer van 'America's Got Talent' bezorgt jury bijna hartaanval met waanzinni­ge act

Het was ongetwijfeld één van de meest zenuwslopende momenten ooit voor juryleden Howie Mandel (66), Heidi Klum (49), Sofía Vergara (49) en Simon Cowell (62). Tijdens de vierde auditieronde van ‘America’s Got Talent’ dinsdagavond hapten ze gezamenlijk naar lucht, toen deelnemer Testa er zijn spectaculaire act kwam voorstellen. De jury was duidelijk onder de indruk, want de kandidaat werd meteen beloond met een ticket naar de volgende ronde.

