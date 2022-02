RECENSIE. ‘The Tinder Swindler’: “Liefde is… eenzame zielen voor miljoenen oplichten en daar schijnbaar ook mee wegkomen”

De docu laat eerst Cecilia aan het woord en hoe ze -als fan van Disneysprookjes- op zoek was naar de prins die haar zou wegkapen. Twee uur nadat ze via Tinder met Simon contact maakt, zit ze al recht tegenover hem koffie te slurpen in een chic hotel. Simon bestaat wel degelijk echt en schijnt te zijn wie hij beweert te zijn. Zo lijkt niet alleen z’n fotogalerij te bevestigen dat hij de zoon is van een diamantmagnaat, maar ook Google. Wanneer hij zegt dat hij nog een plaatsje vrij heeft aan boord van z’n privéjet en hij het gesprek daar wil verderzetten, valt Cecilia in katzwijm. “Ik dacht dat ik in een film zat, maar ook in films zijn er slechteriken”. Het duurt namelijk niet lang alvorens Simon -inmiddels officieel haar vriendje- haar om geld vraagt. Zogezegd om zijn veiligheid te garanderen, nadat z’n vijanden hem op het spoor zijn gekomen. En geld lenen aan een miljardair, dat doet niet meteen een alarm afgaan. In een mum van tijd heeft Cecilia negen snelle leningen afgesloten en sponsort ze zonder het te beseffen het hele luxebestaan van haar zielsgenoot, die intussen in een andere grootstad met een andere Tinder-date de bloemetjes buitenzet.

Wat fantastisch is aan deze docu, is dat Netflix deze niet in verschillende afleveringen heeft gehakt gewoon om meer kijkminuten af te dwingen. De documentaire duurt twee uur en daarmee is de kous af. Waarmee het dus een waardige opvolger is voor die andere spraakmakende docu ‘Fyre: The Greatest Party That Never Happened’, waarmee Netflix in 2019 al indruk maakte. Daarnaast worden de verhalen van de drie getuigen vinnig aan elkaar geregen met een frappante hoeveelheid aan digitaal bewijsmateriaal met daarbovenop ook een intermezzo van enkele Finse onderzoeksjournalisten die de echte achtergrond van Leviev wisten bloot te leggen (verrassing: hij is geen miljardairszoon noch een diamanterfgenaam) en uiteindelijk zijn arrestatie konden vergemakkelijken. De kers op de taart is dat alle drie de vrouwen op één of ander moment de moed hebben bijeengeraapt om hun bedrieger er zelf bij te lappen. En dat zorgt voor een verrassende plotwending op het eind. Wat de docu echter niet genoeg doet, is kritisch zijn ten opzichte van Tinder. We hadden graag gehad dat iemand ons kon uitleggen waarom Simon Leviev inmiddels opnieuw op de datingapp zou terug te vinden zijn. Dat is namelijk het minste wat Tinder kon doen in ruil voor zo veel gratis publiciteit. Het is goed om mensen te wapenen voor oplichters, maar wat belangrijker is, is dat bedrijven met zo veel reikwijdte ervoor zorgen dat daders niet met zulke misdaden kunnen blijven wegkomen.