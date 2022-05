RECENSIE. ‘The Staircase’: “Een absolute must-see als u nog eens ferm tegen de rugleuning van uw fauteuil wilt gedrukt worden”

TVOp de bewuste fatale avond in december 2001 dronk het Peterson-echtpaar wijn en keken ze naar de huurfilm ‘America’s Sweethearts’. Ze deden de glazen nog eens vol en kaartten na aan het zwembad, waarop Kathleen naar binnen ging en enige tijd later in een plas bloed onderaan een trap in hun villa werd aangetroffen. Wat er met Kathleen Peterson gebeurde in de cruciale minuten voor haar dood, blijft tot op vandaag een mysterie waar evenmin de nieuwste HBO Max-dramareeks ‘The Staircase’ op Streamz het antwoord op kan geven. Maar of dat ook nodig is om u met huid en haar in dit verhaal te zuigen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.