RECENSIE. ‘The Shrink Next Door’: ”Gebrekkig, maar geen hopeloos geval”

Twee komedieacteurs -waarvan één recent werd uitgeroepen tot meest sexy man op aarde- die de dramatische toer opgaan. Wat leek op een oefening in onze lach inhouden, ontaarde al snel in een meeslepende kijkervaring. 'The Shrink Next Door', gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarbij een psychiater één van z'n patiënten dertig jaar wist te manipuleren en te pluimen, moet de nieuwe publiekstrekker op Apple TV+ worden. Maar of het ook genoeg gewicht in de schaal kan leggen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

In een tijd waarin vriendschapsfraude welig tiert, komt Apple TV+ u nu ook waarschuwen voor alle andere manieren waarop vreemden zoal misbruik van uw goedheid kunnen maken. Gebaseerd op de waargebeurde praktijken van Dr. Ike Herschkopf, een charismatisch psychiater die naast z’n dure diploma’s klaarblijkelijk ook z’n doctoraat in manipulatie en brainwashing behaalde, vertelt ‘The Shrink Next Door’ het onwaarschijnlijke verhaal van een frauduleuze zielenknijper die zich in het leven van een goedgelovige patiënt wringt en hem in de loop van dertig jaar van z’n familie isoleert en miljoenen dollars afhandig maakt. De rechtszaak die daaruit voortvloeide, kende pas begin dit jaar z’n sluitstuk. Waarna Apple er geen millimeter gras over liet groeien om er nog voor het einde van het jaar een reeks over uit te brengen.

Van 1982 tot 2021 kruipt Will Ferrell in de huid van Marty Markowitz, een miezerig figuur met miljoenen op de bankrekening die de grootste moeite ondervindt om de recent geërfde stoffenzaak van z’n ouders in New York met zelfvertrouwen te leiden. Als er iets is wat Marty niet kan, dan is het ‘nee’ zeggen. Ontevreden klanten -inclusief z’n inhalige ex- laat hij zomaar over zich heen lopen. Zijn zus Phyllis heeft er dan weer geen problemen mee om terug te blaffen, al is ze het beu om altijd maar in de bres te springen voor haar gevoelige broer. Ze stuurt hem op aanbevelen van een vriend naar de gerenommeerde dokter Ike Herschkopf (Paul Rudd), een psychiater die Marty moet leren om gezonde grenzen af te bakenen… om die vervolgens zelf schaamteloos te overschrijden. Binnen de kortste keren slaagt Dr. Ike erin om met Marty’s fortuin de grote Jan uit te hangen en hem als zijn persoonlijke klusjesman te laten opdraven tijdens de tientallen feestjes die hij houdt in Marty’s vakantiehuis in de Hamptons.

Eén van de meest opwindende dingen aan ‘The Shrink Next Door’, los van dit onvoorstelbare verhaal, is ongetwijfeld de reünie van Will Ferrell en Paul Rudd. Beiden schreven al komediegeschiedenis in de film ‘Anchorman’, waar eveneens foute kostuums, grappige gezichtsbeharing en zwembadfeestjes de dienst uitmaakten. Al zet u dat aanvankelijk ook op een verkeerd spoor. ‘The Shrink Next Door’ is niet uit hetzelfde humoristische hout gesneden als voorgaande cultfilm. De grootste fout die de makers dan ook maakten is deze reeks in de markt zetten als een donkere komedie. Deze serie is namelijk verre van expliciet grappig. Iedereen die daarop acht afleveringen zal zitten wachten, zal van een kale kermis thuiskomen.

Qua genre valt deze reeks dan ook tussen de plooien. Het is te zwaar voor een komedie, te licht voor een drama en te lang uitgerekt voor een thriller. Elke nieuwe manier waarop Dr. Ike zich dieper in het leven van Marty wriemelt is een variatie op de vorige, met Marty die geen enkele kwaadaardige vezel in zijn nieuwe beste vriend vermoedt, terwijl iedereen om hem heen de manipulatieve bedoelingen van Dr. Ike als mediageile en statushongerige profiteur van een kilometer afstand kan ruiken. Het zorgt ervoor dat we keer op keer getuige zijn van hoe Marty zich opnieuw en opnieuw in de luren laat leggen door deze vlotte oplichter en op de duur begint dat riedeltje een beetje afgezaagd te worden. Zeker aangezien de personages zelden voorbij hun eendimensionale contouren uitstijgen.

De ultieme factor die zal uitmaken of u deze reeks genegen zult zijn, is met stip uw voorliefde voor acteurs Will Ferrell en Paul Rudd (en in zeker mate ook voor Kathryn Hahn die als zus Phyllis net te weinig aan bod komt). Zonder die twee hadden we mogelijk niet verder gekeken dan de eerste aflevering. Al moeten we ook bekennen dat de reeks er zonder die twee compleet anders zou hebben uitgezien. Ten goede of ten kwade. Feit is: er is iets magnetisch aan de chemie tussen dit duo dat ons acht afleveringen lang aan ons beeldscherm gekluisterd hield en ons voorbij de ietwat oppervlakkige en repetitieve verhaallijn deed kijken. Uiteindelijk moesten we constateren dat aan het einde van de rit de reeks doeltreffend in onze kleren was gekropen en dat Will Ferrell als de naïeve Marty toch een snaar of twee had geraakt. Deze reeks is mogelijks geen goeie reclame voor de zielenknijpersbond, maar wel een verhaal dat in deze tijden van isolatie, eenzaamheid, mentale problemen en honger naar verbondenheid en vriendschap meer dan z’n plaats in het streamingopbod verdient.

Streamen of skippen? Streamen. ‘The Shrink Next Door’ is een must-see voor fans van Will Ferrell en Paul Rudd die dankzij hun liefde voor dit komische duo voorbij de gebreken van deze reeks zullen kunnen kijken. Ons oordeel? 7/10

’The Shrink Next Door’ krijgt iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+.

